Madrugadas frias em Votuporanga devem continuar até segunda-feira

O frio que tem atingido a região de Votuporanga nos últimos dias, principalmente ao longo das madrugadas, deverá continuar neste final de semana. NA madrugada deste sábado (30), a temperatura mínima chegou a 12 graus, mas no domingo (31), a mínima será de 13 graus. Nesses dias, a temperatura máxima será de 29 graus.

Somente a partir da chegada de junho, nesta segunda-feira (1º), a temperatura começa a subir, mas bem sensivelmente, com máximas de 30 graus e mínima entre 16 e 17 graus.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), uma massa de ar frio causou essa temperatura mais baixa em todo o Estado e vai permanecer causando instabilidade nos próximos dias.

Segundo Michael Pantera, meteorologista do órgão, “estamos no meio do outono, é comum [a temperatura cair), principalmente nas madrugadas”.

Segundo ele, o frio mais extremo é mais comum no inverno, “mas, às vezes, acontece também no outono. Essa foi a mais forte frente fria do ano, trouxe o frio antes do tempo”.

TRANSIÇÃO

O professor do departamento do sistema atmosférico da USP Augusto José Pereira Filho explica que o outono é uma época de transição, com menos irradiação solar e ar mais seco. “Nessa situação é de se esperar que a temperatura caia à noite”, diz.

Ele destaca que as temperaturas registradas não costumam ser são mais altas do que no seu entorno, por causa da grande presença de “concreto” que forma uma ilha de calor, em comparação aos locais mais afastados que possuem mais vegetação. “A queda na temperatura mínima ao longo desta semana é causada pelo transporte de ar polar, mais frio e seco”, afirma.