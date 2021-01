Madeireira é multada em R$ 24 mil por vender madeira nativa sem licença

Flagrante ocorreu em Palmeira d’Oeste/SP, nesta quinta-feira (7).

Uma madeireira de Palmeira d’Oeste/SP foi multada em R$ 24 mil na última quinta-feira (7) por possuir e comercializar madeira nativa sem licença válida.

Os policiais ambientais constataram as irregularidades no pátio da empresa, quando fiscalizavam as peças de madeira e observaram uma divergência com o saldo de madeiras existente no DOF (Documento de Origem Florestal), o qual é declarado virtualmente pelo próprio estabelecimento.

Por causa disso, a polícia elaborou um auto de infração ambiental contra a madeireira no valor de R$ 24.244,95. A madeira apreendida permaneceu depositada na empresa.