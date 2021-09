Macron anuncia morte do chefe do Estado Islâmico no Grande Saara

Adnan Abu Walid al Sahraoui era considerado o responsável pela maioria dos ataques no Mali, no Níger e em Burkina Faso.

O chefe do Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS), Adnan Abu Walid al Sahraoui, foi morto por forças francesas, anunciou o presidente da França, Emmanuel Macron, na madrugada desta quinta-feira (15).

“Adnan Abu Walid al Sahraoui, chefe do grupo terrorista do Estado Islâmico no Grande Saara, foi neutralizado pelas forças francesas”, anunciou Macron.

Ele era considerado o responsável pela maioria dos ataques no Mali, no Níger e em Burkina Faso. “Trata-se de um novo grande sucesso no combate aos grupos terroristas no Sahel”, disse o presidente francês.