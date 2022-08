Macacos-prego são resgatados com suspeita de intoxicação em Rio Preto 

Armadilha usada para capturar os animais também foi encontrada.

Dois macacos-prego foram resgatados com suspeita de intoxicação na manhã desta quarta-feira (3.ago), em São José do Rio Preto/SP. Os animais foram capturados por equipes do Zoológico Municipal e da Polícia Militar.

Segundo a prefeitura, uma armadilha usada para capturar os macacos também foi encontrada. “Os indícios apontam para uma possível ação deliberada, envolvendo hipóteses como tráfico de animais e atentados relacionados aos recentes casos de varíola dos macacos registrados”, afirmou em nota.

Os macacos resgatados com sinais de intoxicação foram encaminhados ao Zoológico Municipal de Rio Preto para receber tratamento veterinário específico.

Ainda conforme a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente de Urbanismo solicitou à Polícia Ambiental o reforço da vigilância. “É importante destacar que os macacos não fazem parte da cadeia de transmissão da doença”, alegou em nota.

