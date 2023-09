Luxemburgo indica que levará principais jogadores do Corinthians para partida contra o Botafogo 

Porém, técnico aguarda exames e abre possibilidade de deixar alguns titulares no banco.

Com um olho nas semifinais da Copa Sul-Americana e outro na luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo indicou que levará os principais jogadores do Corinthians para a próxima partida, sexta-feira, contra o Botafogo, às 20h, na Neo Química Arena.

O duelo com o líder do Brasileirão é válido pela 24ª rodada e ocorre quatro dias antes da primeira partida contra o Fortaleza, pela Sul-Americana.

Luxemburgo, porém, aguarda testes físicos e fisiológicos. Em entrevista após o empate entre Corinthians e Grêmio por 4 a 4, na última segunda, o técnico abriu a possibilidade de deixar alguns titulares no banco e colocá-los ao longo da partida.

“Dentro da estratégia do Botafogo, esses jogadores vão estar voltando amanhã (terça-feira) para a gente ver como vai ficar, ter uma recuperação e, dentro do planejamento, não sei ainda, vamos ver como vão chegar. Vamos fazer o CK (exame de Creatinoquinase), fazer as avaliações, mas a ideia agora é fazer o time que puder e ir trocando dentro do jogo aquilo que pode ser trocado. Ou o inverso, fazer eles entrando no jogo, é isso o que está planejado.”

A estratégia revelada por Luxemburgo é diferente da que foi usada no jogo da semana passada, contra o Fortaleza, quando os veteranos Fagner, Fábio Santos e Renato Augusto nem sequer ficaram no banco de reservas.

Diante do Botafogo, o Timão contará com os retornos dos zagueiros Bruno Méndez e Gil, que cumpriram suspensão na última partida.

A situação no Campeonato Brasileiro deixa o Corinthians em alerta. A equipe está na 14ª colocação, com 27 pontos, três acima da zona de rebaixamento – mas com um jogo a menos do que o Santos, que está no 17º lugar.

“Não tenha dúvida que estou incomodado e, se não estiver incomodado, tem alguma coisa errada. Temos que entrar para ganhar, precisamos fugir dali. Estamos a só três pontos (da zona de rebaixamento). Tem que incomodar a mim e aos jogadores, incomodar todo mundo para podermos avançar”, declarou o técnico.

*Com informações do ge