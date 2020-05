LUTO – Noviço da Associação São Francisco de Assis morre de Covid-19

Dom Tomé Ferreira da Silva, da Diocese de Rio Preto, lamentou morte do noviço Bruno, de 36 anos – Johnny Torres.

A Diocese de Rio Preto comunicou a morte no noviço Bruno, na noite deste sábado, 9, por Covid-19. Ele tinha 36 anos e fazia parte da Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus, em Jaci. Essa é a primeira morte de religioso católico na Diocese de Rio Preto por Covid-19.

Frei Bruno era formado em licenciatura em história e entrou na Fraternidade em janeiro de 2018. Os primeiros sintomas começaram no dia 23 de abril. Ele era do grupo de risco com comorbidades devido uma cirurgia bariátrica.

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Base de Rio Preto, o noviço deu entrada no hospital no dia 27 de abril e morreu neste sábado.

Na nota, o Bispo Dom Tomé lamenta a morte de Bruno. “Rezemos pelo seu descanso eterno, pela sua família e pelos membros da Fraternidade, através do Frei Francisco”.

Confira a nota da íntegra:

“A Diocese de São José do Rio Preto, com pesar e esperança, associada à Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus, em Jaci, comunica o falecimento do noviço Bruno, na noite de hoje 09/05, vítima da Covid-19.

Rezemos pelo seu descanso eterno, pela sua família e pelos membros da Fraternidade, através do Frei Francisco.”