LUTO NA IMPRENSA – Deonel Rosa, diretor do ‘Jornal de Jales’, morre aos 72 anos

Morreu aos 72 anos o jornalista Deonel Rosa Júnior, diretor e proprietário do ‘Jornal de Jales’. Ele foi encontrado sem vida em sua casa, na manhã desta segunda-feira, (22), em Jales. Deonel era viúvo e não tinha filhos.

Nascido em Olímpia, em 9 de janeiro de 1951, o comunicólogo e cidadão participativo, era filho de Deonel Rosa e Cassimira do Nascimento Rosa.

O jornalista iniciou sua carreira na imprensa aos 17 anos em Olímpia (SP), sua cidade natal, onde foi cofundador do ‘Jornal da Cidade’.

Deonel deixa um legado na imprensa de Jales, cidade que escolheu para viver desde 2 de maio de 1970. Licenciado em Estudos Sociais, atuou no jornalismo e no rádio jalesense desde a década de 70.

Legado

Deonel era diretor e proprietário do ‘Jornal de Jales’ desde 1981. Sócio-cotista da Editora Fernandópolis-Jales (Ferjal).

Fundador do Fórum da Cidadania de Jales, instância comunitária formada por entidades de classe, clubes de serviço, associações profissionais e instituições filosóficas. Também foi presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.

De 1995 a 2004, foi editor e mantenedor do ‘Projeto Memória’, fascículos mensais contando a história da cidade através de depoimentos. Autor do prefácio dos livros “Precursores e Pioneiros”, de Genésio Seixas; e “A Jales que Vivi”, de Roberto Gonçalves.

Foi venerável-mestre da Loja Maçônica Coronel Balthazar. Também era grau 33 no filosofismo maçônico. Entre 1983 e 1986 integrou a equipe que desenvolveu o primeiro projeto de jornalismo regionalizado na televisão, como contratado da Rede Globo Oeste Paulista sediada em Bauru.

Já foi homenageado pela Câmara Municipal de Jales com a Medalha XV de Abril e o título de Cidadão Jalesense. Também recebeu título de Cidadão Uraniense outorgado pela Câmara Municipal de Urânia.

Seu corpo foi velado nesta segunda-feira no plenário da Câmara de Jales e seu sepultamento aconteceu no Cemitério daquela cidade, às 18h.