Lula tem 44% e Bolsonaro 32% na largada oficial da campanha, diz Ipec 

Com 44% das intenções de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto. Ele é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Os números são da primeira pesquisa eleitoral feita neste ano pelo Ipec (ex-Ibope) e divulgado nesta segunda-feira (15.ago).

Ainda segundo o Ipec, Ciro Gomes (PDT) tem 6% e Simone Tebet (MDB), 2%. Só Vera Lúcia (PSTU) atingiu mais de 1% entre os demais candidatos. Com isso, Lula tem mais votos do que a soma de intenções de voto dos demais candidatos, o que poderia garantir uma vitória no primeiro turno.

Na última pesquisa do Ipec, em dezembro de 2021, Lula aparecia com 48% dos votos e Bolsonaro com 21%. A pré-campanha ainda registrava com as pré-candidaturas de Sérgio Moro, então no Podemos, e João Doria (PSDB). Por isso, não é possível comparar o levantamento atual com o anterior.