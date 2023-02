‘Lula e eu agora somos sócios’, diz Tarcísio de Freitas durante evento de agro em São Paulo 

Govenador de São Paulo também disse que prometeu uma relação republicana com Lula durante sua gestão.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou na última quarta-feira (1º.fev) que ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) serão sócios e prometeu uma relação republicana com o petista.

A fala foi durante evento XP Agro na Vila Olímpia, em São Paulo, durante a manhã.

“Quando o pessoal fala: Tarcísio qual será sua relação com o governo federal? Simples, é republicana e eu, agora, sou sócio do governo federal, porque não existe a situação do Brasil ir mal e São Paulo ir bem ou do Brasil achar que vai bem com São Paulo indo mal. Para o Brasil ir bem, São Paulo tem que ir bem, e para São Paulo ir bem, o Brasil tem que ir bem. Então, eu e o governo federal agora, São Paulo e o governo federal, eu e o presidente Lula, agora, nós somos sócios”.

“Eu sou de um campo político diferente do atual presidente, então a gente pensa absolutamente diferente, acho que sobretudo, sou de outro lado, sou de outro campo, sou um cara liberal, mas eu não torço pro Brasil dar errado”, ressaltou.

Os comentários de Tarcísio vêm em um momento em que projetos do interesse do governador, como a privatização do porto de Santos, dependem do aval do governo federal.

Lei que garante remédios à base da cannabis

Na última terça-feira (31), Tarcísio sancionou a lei que garante o fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS no Estado.

O projeto, de autoria do deputado estadual Caio França (PSB), foi aprovado em dezembro de 2022 pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), presidida por Carlão Pignatari (PSDB).

Desde 2010, famílias e entidades da sociedade civil passaram a conhecer as propriedades medicinais na cannabis, principalmente para crianças com epilepsia, e pressionaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela liberação das substâncias.

Em 2015, a Anvisa autorizou a importação dos produtos no país.

*Com informações do g1