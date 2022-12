Lula anuncia últimos nomes para ministérios de seu governo; veja lista completa

Em um pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição em Brasília, presidente eleito revelou os últimos 16 nomes que irão compor sua equipe de 37 ministros.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (29.dez), os últimos nomes de sua equipe ministerial para o governo que assumirá o país a partir de 1º de janeiro.

Em um pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição em Brasília/DF, ele revelou os últimos 16 nomes que irão compor sua equipe de 37 ministérios.

Confira a lista completa anunciada:

Gonçalves Dias – Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Paulo Pimenta (PT) – Secretaria de Comunicação (Secom)

Carlos Fávaro (PSD) – Ministério da Agricultura

Waldez Góes (PDT) – Ministério da Integração

André de Paula (PSD) – Ministério da Pesca

Carlos Lupi (PDT) – Ministério da Previdência

Jader Filho (MDB) – Ministério das Cidades

Juscelino Filho (União Brasil) – Ministério das Comunicações

Alexandre Silveira (PSD) – Ministério de Minas e Energia

Paulo Teixeira (PT) – Ministério do Desenvolvimento Agrário

Ana Moser – Ministério do Esporte

Marina Silva (Rede) – Ministério do Meio Ambiente

Simone Tebet (MDB) – Ministério do Planejamento

Daniela Souza Carneiro [Daniela do Waguinho] (União Brasil) – Ministério do Turismo

Sonia Guajajara (PSOL) – Ministério dos Povos Originários

Renan Filho (MDB) – Ministério dos Transportes

Ele ainda anunciou que o deputado José Guimarães (PT) será líder do governo na Câmara dos Deputados, o senador Jaques Wagner (PT) será líder do governo no Senado e o senador Randolfe Rodrigues (Rede) será líder do governo no Congresso.

“Sejam o mais democrata possível na montagem de seu governo. É importante a gente olhar as pessoas que tenham competência e qualificação técnica”, disse Lula aos futuros ministros.

Em seu pronunciamento, o presidente eleito ainda afirmou que a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil terão presidentes mulheres.

Os 16 ministérios anunciados nesta quinta (29) se juntam à equipe que já havia sido anunciada. Confira os nomes na lista abaixo.