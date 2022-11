Luiz Henrique, ex-Fluminense, é surpresa em lista da Seleção com 55 jogadores para Copa do Mundo 

Atacante de 21 anos tem tido bom desempenho em primeira temporada pelo Betis, da Espanha.

O atacante Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense e que hoje defende o Betis, da Espanha, está na lista de 55 jogadores pré-convocados pela seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo do Catar.

Embora nunca tenha sido chamado para a Seleção principal, Luiz Henrique consta na relação de atletas enviada pelo técnico Tite à Fifa no último dia 21. Desta lista sairão os 26 jogadores que irão ao Mundial – o anúncio da convocação será feito na próxima segunda-feira, às 13h.

A tendência é que Luiz Henrique não esteja entre os convocados para a Copa. Se isso se confirmar, ele ficará como opção de suplente em caso de lesão – é possível fazer trocas na lista até 23 de novembro, véspera da estreia do Brasil no Mundial, contra a Sérvia.

A CBF optou por não divulgar os 55 jogadores pré-convocados para a Copa, diferentemente de outras confederações.

O Flamengo tem cinco jogadores nessa relação: o goleiro Santos, o lateral Filipe Luís, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Pedro e Gabigol. Já o Fluminense tem dois nomes: o zagueiro Nino e o volante André.

Quem é Luiz Henrique

O atacante chegou ao Fluminense em 2012, com apenas 11 anos, e estreou no time profissional em 2020. No total, ele disputou 120 jogos na equipe principal, com 14 gols e 14 assistências.

Para contratá-lo, o Betis pagou 8 milhões de euros fixos (R$ 44 milhões na cotação da época), mais 5 milhões de euros de bônus (cerca de R$ 25,8 milhões na cotação atual).

O jovem tem tido bom início no clube espanhol, desempenhando papel decisivo na classificação antecipada para a fase de mata-mata da Liga Europa. Ele fez dois gols e deu duas assistências ao longo das cinco partidas da primeira fase da competição.

No mês passado, o jornal “Mundo Deportivo” comparou o prodígio brasileiro com Ousmane Dembélé, francês que atua no Barcelona.

Reconhecido pelos seus dribles e por sua velocidade, Luiz Henrique tem 15 jogos pelo Betis, sendo 10 como titular.