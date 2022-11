Luiz Felipe não joga a toalha e fala em terminar temporada do Santos de “forma digna” 

Zagueiro admite que o desempenho contra o Avaí, no último sábado, deixou a desejar.

Titular do Santos no último sábado, no empate por 1 a 1 com o Avaí, o zagueiro Luiz Felipe não jogou a toalha na briga do Santos por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Apesar disso, o defensor admite em discurso que o objetivo da equipe agora é terminar o ano de forma digna.

Com 47 pontos, o Peixe precisa vencer seus dois últimos jogos, contra, respectivamente, Botafogo e Fortaleza. E também torcer por derrotas de América-MG, Atlético-MG e São Paulo nas rodadas finais.

“Enquanto tivermos o mínimo de chances, vamos lutar. Temos dois jogos para darmos o nosso melhor para acabar a temporada de forma digna”, afirmou o zagueiro, um dos poucos jogadores que atenderam a imprensa após o empate com o Avaí no último sábado.

Apesar das vaias ouvidas em Barueri e de o momento não ser dos melhores, o jogador garante que o grupo se mantém unido e ainda focado na reta final da temporada.

“Estamos todos tranquilos. Apesar de termos um grupo muito jovem, os meninos já passaram por momentos difíceis e não temos desculpas (pelos maus resultados). É focar mais nas partidas, ter mais concentração e acreditar mais para que, em jogos como esse (contra o Avaí), possamos sair com a vitória”, finalizou Luiz Felipe, que recebeu o terceiro amarelo e não joga contra o Botafogo na próxima quinta.