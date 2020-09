Luiz Carlos Motta quer Stefanelli como vice de Seba

Em visita a Votuporanga na tarde de ontem na sede do Sincomercários, o deputado federal, Luiz Carlos Motta (PL) recebeu repórteres da Rádio Clube FM e do Diário de Votuporanga com a intenção de reforçar seu apoio ao ex-prefeito Pedro Stefanelli Filho, do mesmo partido, para ser indicado como pré candidato a vice-prefeito na chapa de Jorge Augusto Seba (PSDB). “Temos uma parceria de muitos anos com o grupo liderado pelo Carlão Pignatari e pelo Juninho Marão, gostaríamos por meio do PL, aglutinar forças para dar continuidade a esse projeto político”.

Recentemente (20/06) o PL local, por meio do seu presidente Jorge Luiz Xavier, já havia lançado o nome de Stefanelli para compor a chapa de Seba, mas o pré-candidato a prefeito de Votuporanga até o momento não se posicionou.

Pedro Stefanelli tem 72 anos, foi prefeito de Votuporanga entre os anos de 1993 a 1996, além de ter sido vice prefeito nas duas gestões do ex-prefeito Carlão Pignatari de 2000 a 2008.

Postulam a vaga o cargo de vice de Seba, o vereador Rodrigo Beleza (DEM), João Garcia (Republicanos), que lançou sua chapa ao cargo de prefeito na semana passada, mas aguarda o convite de Seba, Cabo Valter e o próprio Pedro Stefanelli.