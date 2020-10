Lugano critica atuação do VAR nas Eliminatórias: “Derrota do futebol”

Após a segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o ex-zagueiro Diego Lugano criticou a atuação do árbitro de vídeo, que teve participação em diversos jogos.

Em uma publicação nas redes sociais, o uruguaio, que hoje é superintendente de relações institucionais do São Paulo, afirmou que o VAR não está trazendo benefícios ao futebol.

“Rodada de eliminatórias com tristeza pela derrota Celeste, mas, principalmente, pela derrota do futebol. Dominado pela intervenção de uma ferramenta ‘construída’ numa oficina repleta de burocratas que nada tem a ver com o futebol. Ferramenta que pouco a pouco está matando a paixão e o improvável, marcas mais fortes deste fantástico esporte”, afirmou Lugano.

“Pode demorar, mas até os fãs da tal tecnologia uma hora irão perceber. Porque quem faz o espetáculo, os protagonistas, jogadores e treinadores, já notaram o quanto ela é maléfica. O VAR não veio para trazer justiça, como alguns dizem. Veio mesmo foi pra nos levar a ‘graça’ do nosso esporte. E está conseguindo. Uma bagunça”, completou.

Em meio às críticas à arbitragem, os primeiros compromissos das Eliminatórias foram concluídos. As seleções com as melhores campanhas até o momento são Brasil e Argentina, ambas com seis pontos. O Uruguai, de Diego Lugano, soma três pontos, ficando em posição intermediária na tabela.