Lucy Montoro promove ação de conscientização em escolas de Rio Preto

Objetivo foi alertar os alunos do 3º ano do Ensino Médio sobre os riscos e consequências de sofrer um acidente de trânsito e a importância de dirigir com responsabilidade, visto que são alunos com idade próxima de tirar a carteira de habilitação.

Nesta semana, o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro realizou ações em duas escolas de Rio Preto para conscientizar jovens sobre os riscos de acidentes de trânsito. O objetivo foi alertar os alunos do 3º ano do Ensino Médio sobre os riscos e consequências de sofrer um acidente de trânsito e a importância de dirigir com responsabilidade, visto que são alunos com idade próxima de tirar a carteira de habilitação.

A atividade educativa aconteceu nas escolas estaduais Prof. Adahir Guimarães Fogaça, na última quinta-feira (16), e na Escola Estadual Professor José Felício Miziara, nesta sexta-feira (17). Os profissionais do Lucy começaram a ação com um bate-papo com os alunos sobre os tipos de lesões, perdas sociais e emocionais que um acidente de trânsito pode ocasionar.

“Com esse trabalho, buscamos conscientizar os jovens antes que eles tirem a habilitação, para que eles saibam como contribuir para um trânsito seguro. Nessa atividade, eles podem vivenciar sequelas em jovens como eles, que tem incapacidades por causa de acidentes de trânsito, para que eles pensem diferente quando começarem a dirigir carros e motos ou forem atravessar uma rua”, disse a fisiatra e coordenadora do Lucy Montoro de Rio Preto, Dra. Regina Chueire.

Em seguida, com ajuda de alguns instrumentos, como muletas, faixas e cadeira de rodas, foram realizadas simulações sensoriais com os alunos, para que pudessem perceber como é viver com algum tipo de deficiência. Os alunos participaram de atividades como corrida e basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado e utilizaram aparelhos para se movimentar pelo pátio das escolas.

O estudante Enzo Ribeiro, de 17 anos, conta a experiência ao tentar se deslocar com o auxílio de muletas. “Conseguimos usufruir de equipamentos que normalmente a gente não usufrui e descobri como é difícil andar estando do outro lado. É divertido, porque estamos brincando, mas é bem difícil. Fui subir a rampa da escola utilizando muletas e achei super íngreme, tive que fazer muita força e quase caí”, disse.

A diretora Escola Estadual Professor José Felício Miziara, Suzel Carneiro, conta que a parceria com o Lucy Montoro é o encerramento de um projeto da escola sobre a campanha Maio Amarelo, desenvolvida com os alunos do ensino Médio. “Nessa fase do ensino, temos alunos próximos de tirar a carteira de habilitação, alunos que já estão dirigindo e alguns que já sofreram acidentes. Então vimos essa necessidade de conscientizá-los e reforçar a importância de estarem dentro das regras de trânsito com esse trabalho na escola junto ao Lucy Montoro”, disse.