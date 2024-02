Lucas treina com elenco do São Paulo e se aproxima de retorno 

Alan Franco sente dores na coxa e não treina; Tricolor se prepara para enfrentar o Guarani, no domingo, às 18h, no Brinco de Ouro da Princesa.

O atacante Lucas deve estar à disposição do São Paulo para o jogo contra o Guarani, no domingo, às 18h, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador participou de parte do treinamento com os companheiros nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Lucas se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda e só havia feito o aquecimento com os companheiros nos últimos dias. No restante das atividades, ele fez trabalhos à parte. Nesta quinta, o atacante participou também do treinamento com bola com o elenco.

Com o atacante provavelmente à disposição, o técnico Thiago Carpini deve escalar o São Paulo no domingo com: Rafael, Igor Vinícius, Ferraresi, Alan Franco (Belém) e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Wellington Rato, Calleri e Lucas.

Nesta quinta, Carpini separou o grupo em dois times de 11 jogadores, mas alguns outros atletas realizaram uma atividade em campo reduzido. Lucas ficou com esses atletas que treinaram num espaço menor no CT da Barra Funda.

Em compensação, uma nova preocupação surgiu. O zagueiro Alan Franco apresentou dores na região posterior da coxa direita e ficou apenas na parte interna do CT da Barra Funda nesta quinta-feira. Existe a expectativa de que ele treine normalmente nos próximos dias de olho no jogo contra o Guarani.

Para o jogo contra o Guarani, Carpini com sua dupla de zaga titular (Diego Costa e Arboleda), que está suspensa, e com os lesionados Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda).

*Com informações do ge