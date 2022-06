Lucas Pires renova contrato com o Santos até maio de 2026 

Titular absoluto com Fabián Bustos, lateral-esquerdo também receberá aumento salarial.

O Santos anunciou a renovação do contrato do lateral-esquerdo Lucas Pires até 31 de maio de 2026. O antigo vínculo dele encerrava em 30 de junho de 2024. O acordo possui multa de 30 milhões de euros (R$ 152,9 milhões). O Santos possui 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante permanece com o Corinthians, ex-clube do lateral.

Com o novo contrato, o jogador receberá um aumento salarial. Contratado para reforçar a extinta equipe sub-23, ainda na temporada passada, o camisa 44 do Peixe possuía vencimentos equivalentes a um jogador da base.

O jogador assinou o novo vínculo na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro. Participaram da renovação o presidente do Peixe, Andres Rueda, o atleta, familiares, além da TFM Agency, empresa que gerencia a carreira do atleta.

“Não esperava que fosse tão rápida essa ascensão. Eu sempre almejei o profissional, mas não imaginava subir e já participar com grande frequência dos jogos. Fico extremamente feliz, pois é fruto de todo o nosso trabalho. Agora são mais quatro anos de contrato, e espero conquistar títulos, diversas classificações e ter muito jogos inesquecíveis para recordar. Jogar pelo Santos é uma grande realização, e quero retribuir todo o carinho do torcedor”, disse Lucas Pires ao site oficial do clube.

A diretoria do Peixe adotou o mesmo procedimento utilizado com outros jogadores vindos das categorias e buscou ampliar o vínculo antes do prazo de um ano para o término do contrato. Jogadores como João Paulo, Kaiky, Sandry, Marcos Leonardo e Ângelo, por exemplo, passaram pela mesma situação. O zagueiro Jair Cunha, do time sub-20, deve ser o próximo.

Lucas Pires chegou ao time profissional do Santos após uma campanha de destaque com o sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual o Peixe foi vice-campeão. O lateral-esquerdo foi promovido junto com o meia Lucas Barbosa e o atacante Rwan Seco.

Com Fábio Carille no comando, o jogador começou a ganhar as primeiras chances e, após uma lesão de Felipe Jonatan, assumiu a posição na equipe. Com Bustos, o camisa 44 tem sido uma das principais armas ofensivas pelo lado esquerdo, dando amplitude e profundidade ao ataque, além de auxiliar em cruzamentos. Pelo Peixe, já são 27 partidas e cinco assistências.

O Santos volta a campo no sábado, quando enfrenta o Athletico, às 19h, na Arena da Baixada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.