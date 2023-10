Lucas Moura despista sobre permanência no São Paulo: “Não quero decidir na empolgação” 

Camisa 7 diz querer focar em reta final do Brasileirão e avisa que definição sobre futuro só sairá depois das férias; Tricolor confia em continuidade para 2024.

Lucas Moura não tem pressa para definir seu futuro no São Paulo. Com contrato até o fim do ano e o desejo da diretoria em estender seu contrato com o clube, o atacante diz querer tomar uma decisão com calma. Depois da derrota por 2 a 0 para o Goiás, na última quarta-feira, pelo Brasileirão, ele despistou ao ser questionado sobre uma possível permanência para 2024.

“Eu estou procurando não pensar nisso agora, eu quero focar nesse restante de campeonato. Quero alcançar a pontuação necessária pra escapar dessa zona desconfortável. Estou focado nisso. Depois vou aproveitar as férias e decidir com calma. Não quero decidir nada na empolgação, nada na emoção. Quero decidir com a cabeça fria pra tomar a melhor decisão”, disse Lucas.

Lucas voltou ao São Paulo com contrato curto e a ideia de partir para um novo centro no ano que vem, mas o título da Copa do Brasil e a disputa da Conmebol Libertadores do ano que vem são trunfos do clube para convencer o jogador, formado em Cotia, a continuar.

A imprensa, na semana passada, o diretor de futebol Carlos Belmonte tratou a permanência de Lucas como “principal reforço” para 2024. Alguns pontos, porém, podem pesar na decisão do jogador. Antes de acertar com o Tricolor, por exemplo, uma grande questão para Lucas e seus familiares era voltar a morar no Brasil.

Outro ponto que contará neste momento é o poder que o São Paulo terá para brigar por mais conquistas. Lucas Moura nunca escondeu o desejo de jogar uma Libertadores pelo clube. A diretoria, porém, está ciente de que deve concorrer com propostas do exterior.

Enquanto não define o futuro, Lucas tenta ajudar o São Paulo a ficar em situação mais confortável no Brasileirão. O time volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Grêmio. Com 35 pontos, o Tricolor está a cinco pontos da zona de rebaixamento, ocupando a 11ª posição.

