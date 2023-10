Lucas invade entrevista de Pablo Maia e elogia volante do São Paulo: “Cotia é uma mina de ouro” 

Jogadores foram revelados nas categorias de base, e garoto fala da admiração pelo atacante.

A entrevista de Pablo Maia ao Globo Esporte foi interrompida por alguns instantes por Lucas Moura. O atacante, revelado nas categorias de base do São Paulo, fez questão de elogiar o garoto, também de Cotia, e entrou na frente das câmeras.

“Monstro. Esse é garoto de ouro, como pessoa nota mil. Dentro de campo tem um futuro brilhante também. Está sendo um prazer jogar ao lado dele, se tornou um amigo. Está honrando Cotia, mais um “Made in Cotia”. Cotia é uma mina de ouro. Muito feliz de ter vindo de lá também, outros garotos chegando para fazer parte desse grupo maravilhoso”, afirmou Lucas.

Os elogios deixaram Pablo Maia sem graça. O volante de 21 anos, porém, fez questão de também exaltar o companheiro que, segundo ele, era uma inspiração para todos nas categorias de base.

“Quando eu estava na base ele era uma inspiração para a gente, e agora estar lado a lado com ele… Fico feliz com as palavras. É um cara fenomenal dentro e fora de campo, que virou um amigo meu”, disse Pablo Maia.

Os dois foram fundamentais para o São Paulo conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Pablo Maia foi titular em praticamente em toda a campanha, enquanto Lucas chegou no segundo jogo da semifinal para reforçar o elenco.

A dupla deverá estar em campo nesta quarta, às 21h30, contra o Goiás, fora de casa, pelo Brasileiro.

*Com informações do ge