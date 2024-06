Lucas explica conversa com Zubeldía no intervalo e festeja mais uma vitória do São Paulo 

Atacante tinha reclamado da postura da equipe no primeiro tempo contra o Cruzeiro e, na saída de campo, elogiou o trabalho feito pelo técnico argentino.

Autor do primeiro gol do São Paulo na vitória diante do Cruzeiro, por 2 a 0, Lucas deixou o gramado do Morumbis satisfeito com mais um triunfo do Tricolor na temporada. O jogador apontou a conversa com o argentino Zubeldía, no intervalo, como determinante para o resultado, que colocou a equipe no G-4 do Campeonato Brasileiro.

“A conversa foi para buscarmos mais o jogo, ainda mais com um jogador a mais. Poderíamos ter controlado mais o jogo (no primeiro tempo), no segundo conseguimos ajustar. O Luiz Gustavo ajudou, entrou bem. Controlamos bem, o gol do Calleri deu uma tranquilidade maior e conseguimos uma vitória muito importante”, argumentou o são-paulino.

No primeiro tempo, mesmo tendo aberto o placar com apenas cinco minutos de jogo, o Tricolor sofreu uma blitz do Cruzeiro e, por muito pouco, não sofreu gols.

A situação apenas melhorou quando Marlon foi expulso por entrada dura em Calleri. Na saída do intervalo, o próprio Lucas chegou a criticar a postura da equipe em campo.

Na etapa final, no entanto, o cenário mudou. O São Paulo marcou com Calleri logo aos dois minutos e, daí para frente, controlou o jogo, trocou passes com paciência e administrou o resultado para chegar aos 13 pontos no Campeonato Brasileiro e entrar na zona de classificação direta para a Libertadores.

O próximo desafio do Tricolor na temporada será no dia 13 de junho, contra o Internacional, fora de casa. O calendário do futebol nacional será interrompido durante a Data-Fifa.

“Agora temos tempo para trabalhar, treinar e voltar no dia 13”, finalizou Lucas.

*Com informações do ge