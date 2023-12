Lucas e Rafinha não pegam o Flamengo no último jogo da temporada 

Dupla não se recuperou de problemas médicos e se despedem da temporada do São Paulo.

O São Paulo não terá Rafinha e Lucas Moura no último confronto da temporada. A dupla não se recuperou dos problemas médicos sofridos contra o Atlético-MG e está fora do duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Lucas teve um trauma no pé direito, enquanto Rafinha sofreu uma lesão no tendão da perna esquerda. Eles não tiveram condições de participar dos treinos de segunda e desta terça.

Na lateral direita, o substituto imediato de Rafinha é Nathan. Já no ataque o mais cotado a pegar a vaga é Luciano, autor do gol na derrota para o Atlético-MG.

Outra baixa é a de Michel Araújo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. James Rodríguez, Alexandre Pato, Calleri, Nestor e Marcos Paulo seguem em recuperação de suas lesões e também se despedem da temporada.

Desta maneira, um provável São Paulo tem: Rafael, Nathan, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Luciano; Juan e Erison.

O São Paulo encerrou os preparativos no CT da Barra Funda nesta terça. Após o jogo contra o Flamengo, o elenco entrará em período de férias.

