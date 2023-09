Lucas celebra título da Copa do Brasil com o São Paulo e afirma: “Nunca vivi isso, nada se compara” 

Camisa 7 fez contrato curto com o Tricolor para tentar ser campeão de novo… e conseguiu.

De volta ao São Paulo após 11 anos, Lucas coroou esse retorno com o título inédito da Copa do Brasil. Ainda no gramado do Morumbi após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no jogo da conquista, o camisa 7 do Tricolor celebrou a singular conquista.

“Estou vivendo um sonho, literalmente. Por tudo que envolveu minha volta, a mobilização da torcida nas redes sociais, até alguns jogadores mandando mensagens para mim. Estou vivendo um sonho, São Paulo é sentimento, está na minha pele, fui formado no clube, subi com 17 anos, agora estou com 31, careca e com dois filhos, aguentando a molecada me zoando já (risos). Mas feliz demais.”

“Nunca vivi o que vivi hoje, nada se compara, nem nos clubes que passei na Europa. Nada se compara ao que eu vivi hoje no Morumbi. Conquistar um título com a camisa do São Paulo é especial, estar neste grupo é especial, um grupo diferenciado, fantástico e de grandes jogadores e grandes pessoas, também. Muito merecedor. Estou feliz de fazer parte disso tudo, só gratidão a Deus, só ele para explicar estas coisas”, disse Lucas.

Campeão da Copa Sul-Americana em 2012, Lucas voltou após longo período na Europa e conseguiu aumentar ainda mais a idolatria no clube. Ele fez um comparativo dessas eras: “Muito diferente (o São Paulo de 2012 e 2023). O São Paulo veio de uma década muito vitoriosa em 2000. Em 2012 era um tempo menor sem conquistas. E hoje a Copa do Brasil era uma competição muito desejada pelo torcedor, pelo clube. O que a torcida tem feito, enchendo o Morumbi, nos apoiando, tem sido fantástico. Qualquer jogador experiente, se não estava ansioso hoje, estava morto por dentro, não tem como. Estava ansioso a semana toda, foi diferente. A competição foi diferente, a torcida merece.”

O camisa 7 falou também do gol de Rodrigo Nestor, logo depois de o Flamengo abrir o placar: “Eu vi que a bola tinha endereço, só torci para não bater em ninguém. Ele foi muito feliz. Temos um coletivo muito forte, dia a dia bacana. Estou feliz de fazer parte disso.”

