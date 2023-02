Lucas Barbosa vence desconfiança e se firma como o 12° jogador do Santos com Odair Hellmann 

Atacante entrou em sete dos oito jogos do Peixe no Paulistão e tem se mostrado importante.

Depois de um início conturbado com Odair Hellmann na pré-temporada, Lucas Barbosa se firmou no Santos, conquistou seu espaço e hoje é o 12º jogador do elenco. O meia-atacante entrou em sete dos oito jogos do Peixe no Campeonato Paulista e foi decisivo nas duas únicas partidas que a equipe venceu no estadual.

No começo de janeiro, quando a delegação santista passou uma semana em um hotel em Atibaia, Lucas Barbosa foi reserva do time reserva no jogo-treino com o EC São Bernardo. Naquela ocasião, o menino da Vila era a última opção do técnico Odair Hellmann para o ataque, mas não demorou para reverter a condição.

De lá para cá, o dono da camisa 21 do Santos apenas não foi utilizado em campo no empate com a Ferroviária, no estádio do Canindé. Nos jogos contra o Mirassol (1ª rodada) e São Bento (7ª rodada) – ambos vencidos pelo Peixe – Lucas Barbosa foi peça-chave para a conquista dos três pontos.

No primeiro, roubou a bola que resultou no gol que deu o triunfo ao Santos na estreia do Campeonato Paulista. Já contra o time de Sorocaba, o meia-atacante entrou aos 30 minutos do segundo tempo e, de cabeça, deu a vitória ao Peixe na Vila Belmiro e afastou momentaneamente a crise que rondava a Vila Belmiro.

Aos 21 anos de idade e prestes a completar 50 jogos com a camisa do Santos, Lucas Barbosa segue na briga pela titularidade no ataque, esbarra na forte concorrência com nomes como Marcos Leonardo, Ângelo, Lucas Braga e agora Lucas Lima e Daniel Ruiz, mas tem se firmado como uma peça importante no elenco.

Próximo compromisso

O Santos volta a campo para enfrentar o Santo André, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, às 19h30, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.