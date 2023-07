Luan Santana sobe ao palco do Country Bulls neste domingo em Rio Preto

Os portões do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” serão abertos às 17h30, para as finais das provas do rodeio começam a partir das 18h

O Rio Preto Country Bulls termina neste domingo, 16, com as finais das provas de montarias, dos três tambores e do laço. O show do cantor Luan Santana, a partir das 21h, encerra a programação. O artista chega embalado pelos hits do álbum “Luan City 2.0”.

O espetáculo faz parte da turnê “Luan City 2.0” e tem a concepção de uma grande festa, capaz de abraçar as pessoas da plateia como parte da apresentação. O cenário leva muito mais que um palco, é uma mega apresentação de músicas inéditas e grandes sucessos, com jogos de luzes e efeitos especiais.

“Tenho uma relação incrível com a cidade e, a cada volta, um novo show, um novo repertório; é uma honra já estar no evento. Melhor ainda é levar o ‘Luan City 2.0’ para Rio Preto. Vai ser especial encerrar o CB, um evento tão consagrado como este. E vai ser histórico porque irei apresentar o meu novo show”, diz o cantor.

Além de sucessos como “Morena”, “Tudo o que você quiser”, “Coração Cigano” e “Abalo Emocional”, o repertório traz as inéditas “Deus é Muito Bom”, “Meio Termo”, “Vai Chorar no Carro”, “Tímida” e “Mulher Segura”.

Segundo o produtor executivo Ton Santana, em linhas gerais, a nova turnê reúne elementos do DVD, gravado em março em Belo Horizonte (MG), em dimensões menores, mas exaltando a grandiosidade do DVD que deu origem ao novo show. “Teremos surpresas no decorrer da apresentação. Sendo assim, a edição em Rio Preto é um extrato de toda estrutura futurista de luz e led, ativações, cenografia e experiências apresentadas durante o DVD ‘Luan City 2.0’”, completa.

Mexicano x Rafael Brito

Também vai acontecer neste domingo, o “Desafio do Bem”, uma ação em que público, empresários e parceiros realizam doações ao Hospital de Base (HB) de Rio Preto. A prova será enfrentada pelo campeão mundial de montaria em touros, Rafael Brito, de Potirendaba, que vai enfrentar o temido Touro Mexicano, com 13 anos e 800 quilos, um dos touros mais competitivos do plantel de Paulo Emílio. Depois desta noite, o animal vai ser aposentado dos rodeios.

“Estamos muito felizes com os resultados que estamos entregando para a população de Rio Preto e da região. Uma festa bem organizada, segura, alegre e renovada. Inovamos, investimos muito em nova estrutura para agradar as famílias”, diz Paulo Emílio.

(Marco Santos – Diário da Região)