Luan Santana estará em Votuporanga neste sábado para gravação de clipe

O cantor sertanejo Luan Santana participa, neste sábado, 28, da gravação de um clipe em homenagem a caminhoneiros, em Votuporanga. O cantor foi escolhido pela Facchini, para ser o garoto propaganda da marca. O local e o horário da gravação serão mantidos em sigilo para evitar aglomerações. Além do local para a gravação em Votuporanga, as filmagens também serão feitas na rodovia.

Durante as filmagens, o procedimento do local, que estará fechado ao público, será de segurança total, estando o acesso permitido apenas para a produção do cantor e da empresa contratante. A escolha do sertanejo para a campanha da empresa aconteceu devido à composição da música “Heróis da Estrada”, que fala sobre a profissão de caminhoneiro.

Segundo Marcelo Facchini, um dos diretores da empresa da família Facchini, que atua com implementos rodoviários e é líder de mercado na linha leve, o objetivo da campanha é fazer uma homenagem aos caminhoneiros. “Nesta pandemia, todo mundo viu o quanto eles foram importantes. Não temos ferrovia e hidrovia, então o Brasil depende muito de caminhoneiros. 70% da carga no país é por rodovia, então sem caminhoneiros o Brasil para”, disse o empresário.

O clipe, que tem direção e concepção de Bruno Vaz, possui roteiro de Daniel Mazzochi e apresenta a história de três personagens distintos que se encontram na estrada, mostrando desafios diários de um caminhoneiro, a superação de um empresário que reaprendeu o sentido da vida após um acidente na rodovia, e um artista que passa a maior parte do tempo na estrada, levando entretenimento a todo o país.

A primeira história a ser contada é de Maurício Roberto de Almeida, conhecido como Maurição, o caminhoneiro que praticamente nasceu na boleia do caminhão: “Meu pai sempre foi caminhoneiro, a estrada sempre foi nossa vida. Sabe aquela paixão que passa de pai pra filho? Pois é… Toda criança sempre tem um caminhãozinho a tiracolo, já eu sempre tive um caminhãozão parado na garagem. Foram incontáveis as despedidas, escutando o ronco do motor e a buzina. ‘Lá se vai meu pai pra mais uma jornada’. A mim, restava esperar, com a esperança de que tudo ia ficar bem e já já ele estaria de volta. Por sorte, eu fui crescendo e parei de esperar. Comecei a viajar com ele. Conheci tribo indígena, cidades que nem existiam no mapa!! E aí não teve jeito. Também virei caminhoneiro (pra desespero da minha mãe). Mas tá no sangue. Não tinha como ser diferente”, relata.

O clipe traz no enredo a história de Marcelo Facchini. Foi através do sonho do avô, há 70 anos, que tudo começou. A Facchini nasceu como uma pequena oficina e se transformou na líder de mercado, tendo hoje dez fábricas no Brasil e distribuidores espalhados por todo o mundo. Na última terça-feira, 24, Marcelo Facchini recebeu o Prêmio Maiores e Melhores do Segmento Automotivo, concedido pela Revista Exame.

Mas não é só no sucesso dos negócios da Facchini que Marcelo se baseia. É em seu renascimento: “Em 2009 eu vi meu mundo ruir. O perigo das estradas chegou até mim. Sofri um acidente a caminho da fábrica e tive que reaprender a viver. Sobrou muito pouco do meu carro e também de mim. Com múltiplas fraturas e um traumatismo craniano, eu entrei em coma ali mesmo na estrada. Mas foi na dor que eu encontrei a fé e a perseverança. Mesmo com sequelas, eu descobri que precisava sair daquele abismo. Que eu precisava reaprender a viver. E foi o que eu fiz. Em vez de ceder à depressão e aos questionamentos dos porquês aquilo havia acontecido comigo, eu me reergui e voltei a fazer o que sempre me fez feliz: estar à frente daquela fábrica. Trabalhar para entregar sempre os melhores e mais seguros produtos para aqueles que vivem nas estradas, para aqueles que correm o risco que eu corri diariamente, para os nossos heróis da estrada”, afirma Marcelo Facchini.

Trazendo referências da música e mostrando toda a correria de um artista nas estradas, Luan Santana finaliza a sinopse contando a sua própria biografia. Com 10 anos de carreira e já tendo se apresentado em diversos lugares do país, inclusive pelo projeto “Live Móvel”, show itinerante onde ele aparecia de surpresa, de dentro de um caminhão que lhe servia de palco, Luan passou por locais como Estrela do Indaiá (em Minas Gerais), Povoado Assentamento Olho D”água do Meio (Alagoas), na capital do estado, Maceió, e por São Paulo. Luan se fez presente na diversidade de um Brasil que ouve todos os ritmos e habita cenários tão distintos, do sertão alagoano ao grande centro urbano de São Paulo. E é sob esse contexto que ele grava o clipe em homenagem aos caminhoneiros.

“Como já dizia a canção: o artista vai onde o povo está. E foi isso que eu fiz. Toquei em cada cantinho desse Brasilzão, levando a arte para o nosso povo. Essa saudade de casa, que bate forte no peito, me fez valorizar ainda mais aqueles que têm sua rotina sobre as rodas. E é por isso que eu quero fazer essa homenagem. Nesta pandemia, ficou latente a importância vital dos caminhoneiros na nossa economia e na vida de cada um de nós. Sem eles tudo para”, finaliza Luan Santana, que assina a composição em homenagem aos profissionais. (DiárioWeb)