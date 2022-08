Luan e Nathan fazem primeiro treino com elenco completo do Santos 

Reforços participaram da atividade comandada pelo técnico Lisca, no CT Rei Pelé.

O Santos segue a preparação para o confronto contra o América-MG, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo (14.ago), às 18h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte/MG.

O elenco treinou na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. A atividade, comandada pelo técnico Lisca, foi a primeira do meia Luan e do lateral-direito Nathan com o grupo completo. A dupla começou a se preparar no domingo, quando o time viajou para Curitiba.

Na segunda-feira, o elenco santista folgou e somente os jogadores que não viajaram trabalharam no gramado. Já na terça-feira, na reapresentação do grupo, os reservas e os atletas que não enfrentaram o Curitiba participaram da atividade no campo. Os titulares realizaram apenas o regenerativo.

No gramado, os jogadores realizaram um trabalho físico e, na sequência, Lisca focou a preparação na parte tática. O treinador, que completou 50 anos nesta quinta-feira, ainda realizará dois treinos com o grupo antes de definir a equipe que irá a campo.

Um provável Santos para o confronto é formado por João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Luan); Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo.