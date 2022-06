Luan, do São Paulo, passa por cirurgia e deve perder temporada 

Entenda o problema que o volante teve na perna esquerda; Caio opera o joelho e passa bem.

O volante Luan, do São Paulo, operou o músculo adutor da coxa esquerda na manhã desta quarta-feira (22.jun). A cirurgia foi considerada bem sucedida pelo corpo clínico. O jogador deve iniciar o processo de recuperação nos próximos dias, mas não há expectativa de que ele volte a atuar em 2022.

Luan teve um problema raro, chamado avulsão tendínea no músculo da coxa, em outubro do ano passado, durante o primeiro treino de Rogério Ceni. Uma cirurgia no local era uma das opções, mas clube e jogador optaram pelo tratamento convencional.

Por ser um problema sério, a recuperação demorou cerca de quatro meses. Somente em março deste ano foi que Luan voltou aos gramados, em jogo contra o Manaus, pela Copa do Brasil. Na última rodada do Brasileirão do ano passado, ele foi para o banco de reservas, mas não entrou em campo.

A evolução da lesão era considerada boa pelo São Paulo, que fazia um acompanhamento do caso para que no final da temporada 2022 o volante realizasse a cirurgia para a correção do problema.

No dia 12 de junho, porém, Luan fez o seu segundo jogo consecutivo como titular na temporada e, aos 29 minutos do segundo tempo da partida contra o América-MG, sentiu dificuldades de locomoção. Havia ali uma calcificação do adutor.

Nesta temporada, Luan entrou em campo em apenas nove partidas, um enorme contraste com as 40 disputadas em 2021. Ele era um dos pilares do time e era observado por grandes clubes europeus.

Diante dos sintomas, o São Paulo optou por antecipar a cirurgia que seria feita no final do ano. O clube não divulga previsão de retorno de seus jogadores, mas não há expectativa de que ele retorne ainda em 2022.

Caio também opera

O atacante Caio, de 18 anos, também fez uma cirurgia nesta quarta-feira. O jogador lesionou o joelho direito em um jogo da seleção sub-20.

Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que foi corrigida. Segundo o clube, o jogador passa bem. É improvável que ele tenha condições de atuar ainda nesta temporada.

*Com informações do ge