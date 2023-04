Luan Dias tem lesão na coxa e não enfrenta o Botafogo-SP nesta quarta 

Jogador realiza tratamento com a fisioterapia; já Lucas Braga e João Lucas seguem na transição física no Santos.

O Santos encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o jogo contra o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam nesta quarta, às 19h, na Vila Belmiro. O Peixe venceu o confronto de ida por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que ainda assim avançará na competição.

A lista de desfalques do técnico Odair Hellmann aumentou. Após a realização de exames de imagem, o meia Luan Dias teve constatada uma lesão muscular moderada na posterior da coxa esquerda. O atleta iniciou tratamento na fisioterapia do clube.

O próprio treinador do Peixe havia levantado a possibilidade de não contar com o recém-contratado. No último domingo, Odair disse em entrevista coletiva após o empate contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, que o atleta sentiu dores na coxa esquerda nos minutos finais da partida.

O comandante santista realizou um treino tático, pela manhã, no gramado do CT Rei Pelé. O elenco ainda trabalhou as bolas paradas e cobranças de pênaltis. Na parte final da atividade, os jogadores fizeram um treino recreativo.

Além de Luan Dias, Odair segue sem poder contar com o atacante Lucas Barbosa, que trata de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e passará por cirurgia.

Quem também ainda segue fora é o lateral-direito João Lucas. O camisa 13 realiza transição física e treinou sem contato com o restante do elenco.

O atacante Lucas Braga está mais próximo de retornar. Em fase final de transição física, o atleta participou de parte da atividade com o grupo no gramado do CT Rei Pelé. A expectativa é que ele possa voltar a ser relacionado para a partida contra o América-MG, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Um provável Santos é formado por: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi (Camacho) e Lucas Lima (Miguelito), Mendoza (Ângelo), Soteldo e Marcos Leonardo.

*Com informações do ge