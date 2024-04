‘Lua Cheia Rosa’: fenômeno pode ser visto no interior de SP; saiba como

Satélite da Terra poderá ser observado sem uso de equipamentos especiais e a previsão é de que o céu esteja limpo, sem ocorrência de chuvas.

Desde março, as noites estão marcadas por eventos no céu no interior de SP. Depois da passagem do cometa 12P/Pons-Brooks e de um eclipse lunar penumbral, nesta terça-feira (23.abr), acontece a ‘Lua Cheia Rosa’.