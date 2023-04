Lua cheia rosa deve aparecer nesta semana

Nome “Rosa” é um aceno ao início da primavera no hemisfério Norte.

A lua cheia de abril não brilhará rosa nesta noite, apesar de seu nome, mas sua órbita dourada também pode oferecer uma bela visão. Observadores da Lua podem ver o início do evento lunar na noite de quarta-feira (5.abr), ela chegará ao pico no início da noite de quinta-feira.

“A lua cheia de abril, à primeira vista, se parecerá com as outras luas cheias”, disse Noah Petro, chefe do laboratório de Geologia, Geofísica e Geoquímica planetárias da Nasa, via email. Cada uma, no entanto, “apresenta uma oportunidade de ver uma Lua linda, e de começar a olhar para Lua enquanto ela passa por cada uma de suas fases”.

“Eu encorajo as pessoas a tirar a poeira de seus binóculos e telescópios para olhar de perto para a Lua, tentar ver as cores diferentes (as regiões iluminadas e escuras), e reconhecer que esses nuances refletem diferentes composições das rochas”.

Luas Cheias são visíveis para aqueles nos hemisférios Norte e Sul, pois considera-se que a fase “cheia” dura por 12 horas antes e 12 horas depois do pico, segundo o portal especializado EarthSky. A plenitude da Lua não aparenta ser muito diferente aos olhos humanos do que o dia antes ou depois da crista.

Para uma melhor visão da Lua rosa, Petro recomenda encontrar um local com o mínimo de poluição luminosa e com uma visão clara do céu. Os espectadores também podem ficar de olho em Vênus e Marte, pois eles estarão bem próximos da lua no céu noturno.

“Quando as pessoas olharem para a Lua, quero que pensem nela não apenas como uma vizinha próximo no espaço, mas também na Lua como o oitavo continente da Terra”, disse Petro por e-mail.

Referindo-se ao programa lunar Artemis da Nasa, ele acrescentou: “Estamos nos preparando para enviar astronautas de volta à Lua, bem como numerosas missões robóticas à sua superfície. Os próximos anos serão muito emocionantes para a ciência lunar!”

A Lua Rosa é um aceno ao início da primavera no hemisfério Norte. Em particular, a Lua rosa recebe o nome de uma flor silvestre rosa quente, Phlox subulata, que cresce em um tapete espesso de folhagem vibrante, comumente referido como flox rastejante, flox musgo ou rosa musgo. A flor silvestre é nativa do leste da América do Norte e muitas vezes atrai borboletas que anunciam a chegada da primavera, de acordo com o Farmers ‘Almanac.

Outros nomes para esta Lua incluem “Lua das flores” e “Lua das folhas grandes”, entre outros nomes que vieram de tribos nativas americanas em um aceno para a folhagem florescente da estação, de acordo com um guia compilado na Western Washington University.

A Lua cheia de abril deste ano também é conhecida como Lua cheia pascal. Este evento lunar é de particular importância para aqueles que celebram a Páscoa, pois a data religiosa cai no domingo após a Lua pascal aparecer no céu noturno.

Há mais nove luas este ano para ficar de olho, duas em agosto que são superluas, o que significa que elas parecerão maiores no céu devido à sua proximidade com a Terra.

Estas são as luas cheias restantes em 2023, de acordo com o Farmers’ Almanac:

5 de maio: Lua das flores

Lua das flores 3 de junho: Lua de morango

Lua de morango 3 de julho: Lua cheia

Lua cheia 1º de agosto: Lua de esturjão

Lua de esturjão 30 de agosto: Lua azul

Lua azul 29 de setembro: Lua cheia

Lua cheia 28 de outubro: Lua do caçador

Lua do caçador 27 de novembro: Lua do castor

Lua do castor 26 de dezembro: Lua fria

Eclipses lunares e solares

Haverá um total de quatro eclipses a serem observados em 2023, com dois eclipses solares e dois eclipses lunares.

Um eclipse solar total será visível em 20 de abril para aqueles na Austrália, Sudeste Asiático e Antártica. Durante um curto período de tempo, a Lua se moverá entre o Sol e a Terra, fazendo com que o sol pareça um círculo de fogo no céu. O evento exigirá óculos de eclipse adequados para visualizar com segurança.

Pouco depois, ocorrerá um eclipse lunar penumbral em 5 de maio, visível para quem está na África, Ásia e Austrália. Durante este eclipse, a Lua entrará na sombra da Terra, fazendo com que a superfície lunar escureça.

Um eclipse solar anular ocorrerá em 14 de outubro – procure se você mora na América do Norte, Central ou do Sul. Este evento ocorrerá quando a Lua estiver em seu ponto mais distante ou próximo da Terra, fazendo com que a Lua pareça menor que o Sol e criando um anel brilhante mais pronunciado ao passar entre o sol e a Terra.

Em 28 de outubro, um eclipse lunar parcial poderá ser visto por pessoas na Europa, Ásia, Austrália, África, partes da América do Norte e grande parte da América do Sul. Apenas parte da lua passará para a sombra, já que a Terra e a lua não estarão completamente alinhadas.

Chuvas de meteoros

Finalmente terminando a seca de chuva de meteoros, os Lyrids vão chover no final deste mês e trarão a primeira grande chuva desde que os Quadrantids apareceram em janeiro. Os Lyrids serão seguidos em breve pelo evento celestial dos Aquariids em maio.

Aqui estão as chuvas de meteoros restantes de 2023 e suas datas de pico:

Lyrids : 22 a 23 de abril

: 22 a 23 de abril Eta Aquáridas: 5 a 6 de maio

5 a 6 de maio Delta Aquáridas do Sul: 30 a 31 de julho

30 a 31 de julho Alfa Capricornídeos: 30 a 31 de julho

30 a 31 de julho Perseidas: 12 a 13 de agosto

12 a 13 de agosto Orionidas: 20 a 21 de outubro

20 a 21 de outubro Táuridas do Sul: 4 a 5 de novembro

4 a 5 de novembro Táuridas do Norte: 11 a 12 de novembro

11 a 12 de novembro Leônidas: 17 a 18 de novembro

17 a 18 de novembro Geminídeos: 13 a 14 de dezembro

13 a 14 de dezembro Ursidas: 21 a 22 de dezembro

*Com informações da CNN/g1