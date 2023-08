Loja De Haro e os seus 75 anos

Danilo Liévana de Camargo

Em meio a tantas comemorações relativas ao 86º aniversário de Votuporanga uma, neste último final de semana, nos chamou a atenção: a celebração dos 75 anos da Loja De Haro. Em cerimônia com a presença do padre Gilmar Margotto, do prefeito Jorge Seba e principalmente do homenageado, Sebastião De Haro, que se encontrava acompanhado de seus familiares, além da presença de ex-funcionários que foram agradecer pelos 20 e até 30 anos que por lá trabalharam.

O ponto alto da homenagem foi realizado pela presidente do Sindicato dos Comerciários, Lia Marques, que frisou que desde a implantação do Sincomerciários, a De Haro se manteve impecável com seus colaboradores.

A Loja, ou mais conhecida como o “Lojão” atravessou sete décadas e meia enfrentando a poeira da Rua Amazonas no final da década de 40, na de 50 e no princípio da de 60, que foi quando finalmente o prefeito Nabuco “calçou a jovem menina com sapatos pretos”. A De Haro gerou centenas de empregos, além de contribuir consideravelmente para o desenvolvimento da cidade.

Inicialmente com o Cristovam De Haro que foi sucedido pelo sobrinho Sebastião de Haro, o comércio seguiu firme e agora nas mãos sucessoras de Natalia De Haro, deu um salto à modernidade numa demonstração de que não estacionou no tempo.

Mas um fato que poucos sabem é que este Jornal começou a imprimir suas edições em Votuporanga num pequeno barracão nos fundos da Casa De Haro, quando esta ficava na Amazonas, esquina com a Tocantins. O prédio foi cedido pela família De Haro ao fundador deste Diário, jornalista Nelson Camargo.

Camargo era de Tanabi e por lá já mantinha um jornal semanário, “O Município” – jornal centenário, em que o jornalista assinou as edições de 1949 a 1952. Além de montar um novo jornal, o jornalista trouxe de Tanabi a Gráfica Bandeirantes, que imprimia o semanário e também realizava variados serviços gráficos para comerciantes locais.

A convite de um grupo de companheiros políticos, entre eles Cristovam De Haro, Hernani de Matos Nabuco, Gabriel Jabur, Ultimatum Fava, Vicente Ayres, Miguel Gerosa, entre outros, Nelson Camargo mudou-se com sua família para Votuporanga e assim nasceu o Jornal “A Vanguarda”. Sua primeira edição circulou no dia 15 de julho de 1954, e em um dos artigos, destaque ao assinado pelo Gilberto Scandiuzzi, que exaltava a inauguração do Votuporanga Clube, ocorrida no dia 6 de abril do mesmo ano.

Das 7, 8 décadas das empresas e da cidade tudo mudou com o tempo. Votuporanga se readequou conforme suas necessidades e com administrações jovens, cada uma na realidade do seu tempo, fez com que a cidade não ficasse prostrada no desenvolvimento. O mesmo aconteceu com a De Haro, com este Jornal e até com o Votuporanga Clube, que se reinventaram centenas de vezes para se manterem ativos e vivos.

Para Votuporanga fica aqui os Parabéns deste Jornal, estendidos à administração municipal, comerciantes, industriais e empresários do agronegócio, que lutam para fazer dessa cidade um marco regional.