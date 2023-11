Logística tira James, Arboleda e Ferraresi de jogo do São Paulo contra o Fluminense

Trio atua nesta terça-feira em partidas pelas eliminatórias Sul-Americanas.

O São Paulo tem mais três desfalques confirmados para o jogo desta quarta-feira, às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Arboleda, Ferraresi e James Rodríguez estão fora da partida.

Os desfalques se dão por causa da logística da Data Fifa. Os três vão jogar nesta terça-feira pelas eliminatórias Sul-Americanas e retornam para São Paulo na quarta. A delegação viaja na noite desta terça para o Rio de Janeiro.

Beraldo, Patryck e Pablo Maia, que estavam com a seleção pré-olímpica, treinaram no CT na segunda-feira e devem estar à disposição da comissão técnica.

Dos três estrangeiros, quem tem a logística mais fácil é James Rodríguez. O camisa 10, que atuou os 90 minutos contra o Brasil, vai enfrentar o Paraguai, em Assunção, a partir das 20h30.

Arboleda e Ferraresi possuem deslocamentos bem mais longos. O zagueiro do Equador duela contra o Chile, a partir das 20h30, em Quito. No primeiro jogo, justamente diante da Venezuela do colega de time, o defensor titular do Tricolor sequer entrou em campo.

Ferraresi, que entrou no segundo tempo diante dos equatorianos, duela contra o Peru, em Lima. O defensor da Venezuela deve ser novamente uma opção como suplente ainda nesta terça-feira.

Além dos três convocados, o São Paulo ainda não poderá contar com o meia-atacante Wellington Rato, suspenso, e a dupla Caio Paulista e Michel Araújo, desfalques por questões contratuais.

Caio e Michel estão emprestados pelo Fluminense e possuem um veto nos respectivos acordos para encarar o ex-clube.

O lateral-esquerdo deve ser comprado no início de 2024 em definitivo, enquanto o meio-campista tem mais um ano de empréstimo pela frente.

*Com informações do ge