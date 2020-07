LOF Professional: Cosméticos de qualidade de Votuporanga para todo o Brasil

A empresa chegou a Votuporanga um pouco antes da pandemia e naturalmente não comemorou sua abertura com uma inauguração digna da grandeza que representa. Mas a LOF Professional está lá, em ponto nobre da Avenida Vale do Sol, uma bela instalação e agora com todos os cuidados exigidos para segurança de seus colaboradores, fornecedores e clientes.

A história da LOF começou com um grupo de amigos apaixonados por Votuporanga, eles se juntaram à dois cabeleireiros renomados, sócios de um dos salões mais prestigiados de São Paulo e juntos criaram a empresa Neuf Cosmetiques e a marca LOF Professional: Contemporânea, sofisticada e simples ao mesmo tempo, focada em oferecer produtos de altíssima performance. Uma marca com propósito, que respeita o meio ambiente, abraça causas sociais; e ainda se preocupa em valorizar fornecedores e parceiros. E assim, nasce uma nova marca com 40 anos de experiência.

A LOF Professional já está em vários salões do Brasil além de ser vendida no site da Época Cosméticos. Sua linha engloba produtos para cabelos danificados, loiros, veganos, leave-in e óleo finalizador. Neste ano ainda serão lançados novos produtos para ampliar sua linha e participação no mercado profissional.

Confira mais informações no site: www.lof.com.br e nas redes sociais @lof_professional no instagram e @lof no Facebook.