‘Lockdown’ para tentar conter o coronavírus começa na quarta-feira, diz prefeitura de Rio Preto

Medida foi aprovada em uma reunião de emergência realizada com autoridades municipais no domingo (14); supermercados, mercearias e mercados de bairros poderão trabalhar por meio de delivery.

A partir da meia-noite de quarta-feira (17) passa a valer o “lockdown” em São José do Rio Preto/SP, segundo a prefeitura. A medida foi aprovada em uma reunião de emergência realizada no domingo (14) e tem o objetivo de tentar conter o avanço da Covid-19 no município.

De acordo com um comunicado divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (15), supermercados, mercearias e mercados de bairros poderão trabalhar por meio de delivery.

O município também informou que um decreto vai apresentar medidas mais restritivas nos primeiros cinco dias de “lockdown”, de 17 a 21 de março, prevendo a flexibilização gradativa de alguns serviços.