LIVRO – Marcos Tito “do menino pobre a empresário de sucesso”

Marcado para dezembro o lançamento do livro, inicialmente em versão digital, da história do empresário votuporanguense, Marcos Tito. De menino pobre que queria ser jogador de futebol, mas acabou sendo olheiro de grandes times, até se tornar um empresário internacional.

Marcos Tico, sobrinho do saudoso Lazão (Lázaro Modesto da Silva) conta a sua trajetória no mundo do futebol, desde o início no campo da ferroviária, um dos bairros mais carentes de Votuporanga, até a sua vida nos dias atuais como grande empresário no mundo do futebol passes de jogadores brasileiros na Europa e em grandes times brasileiros. Além do futebol, Marquinhos investiu também no mundo da moda, já que é detentor da Griffe Blacktito

.