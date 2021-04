Livro com renda para Santa Casa será comercializado on-line

Diante da pandemia, o lançamento da obra “Breno: uma história de amor, superação e fé” foi cancelado; vendas serão pelo WhatsApp com retirada na casa do autor.

Falta pouco para uma boa leitura. O livro “Breno: uma história de amor, superação e fé”, de autoria de Alexandre Machado de Freitas, estará disponível para as vendas para o público na próxima semana.

Na obra, Alexandre relata sobre o nascimento e todo o tratamento de seu único filho, a maioria de sua assistência na Santa Casa de Votuporanga. O lançamento do título que seria no dia 17, no Parque da Cultura, foi cancelado a fim de evitar aglomerações devido à pandemia do Coronavírus.

Diante do aumento de casos, o autor optou pelas vendas on-lines. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (17) 99658-6167 para agendar a retirada do livro na próxima semana, de 19 a 23 deste mês, na casa de Alexandre com horário marcado. Após este período, as entregas serão feitas na casa dos interessados.

O valor é de R$50 e os direitos autorais foram doados para a Associação Beneficente Fonte Viva, Santa Casa e campanha Votu Solidária, beneficiando centenas de pessoas. Cada recurso arrecadado será destinado para a manutenção dos atendimentos do Hospital, a maioria do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sinopse

Breno nasceu no dia 23 de setembro de 2019, com apenas 28 semanas de gravidez. Seu peso era de 830 gramas. Foram muitas complicações e 10 meses de internação, sendo oito meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa e dois meses no Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto.

Em 10 meses, Breno realizou 12 cirurgias, sendo oito no intestino, três nos olhos e uma na garganta. E, mesmo com toda essa luta, Alexandre e a mãe Ludimila não se sentiram sozinhos, mas com verdadeiros anjos da guarda. “Os profissionais de saúde são pessoas enviadas por Deus e que desempenham um papel fundamental no mundo em que vivemos”, afirmou. A obra faz um agradecimento especial a todos que se envolveram na assistência ao pequeno.

A maior parte do enredo é vivenciada em meio à pandemia causada pelo Coronavírus, que assolou a humanidade de todas as formas, colocando ainda mais obstáculos no dia a dia. “Este livro foi escrito para as pessoas que possuem filhos em situações difíceis ou pessoas que, porventura, passam por situações imprevisíveis. Espero que ele seja capaz de fazê-las refletir sobre a vida”, destacou o pai.