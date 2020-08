Live Solidária: Rotary Novo Milênio entrega doações para Santa Casa

Apresentação foi em julho; clube de serviço destinou copos descartáveis, macarrão, água sanitária, além de dinheiro para o Hospital.

A Live Solidária, realizada pelo Rotary Novo Milênio, foi um verdadeiro sucesso. A apresentação reuniu um time de peso de artistas locais e resultou no show do amor ao próximo e da generosidade.

A atração foi no último dia 18 de julho, com a renda dividida para a Santa Casa de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo e projetos humanitários do Rotary, sempre com foco em ajudar muitas pessoas.

Os integrantes do clube de serviço entregaram as doações para o Hospital. A Instituição recebeu 25 pacotes de copos descartáveis, 20 quilos de macarrão e 50 litros de água sanitária. O valor de R$2.380 será depositado na conta bancária da Santa Casa.

A iniciativa surgiu do novo presidente do Rotary, Sidnei Moreira Cirino Leite, visando contribuir com as entidades. Uma grande corrente do bem se formou, com voluntários dispostos a fazer acontecer a live, inclusive os artistas que cederam seus cachês.

Os cantores Bruno e Humberto, Natália Miranda, João Faustino, Thais Fernandes e Flávio e Rodrigo agitaram toda a tarde, que contou também com um leilão virtual. A apresentação teve importantes parceiros: Desmanche GT, Lumilight, Cunha Arquitetura, Cervejaria Master, Clube 92 FM, Votunews e Espaço Danielle Bianca Hair Stylist.

Sidnei falou da importância do evento. “Transformamos o nosso tradicional Boteko do Milênio em uma live, pensando mesmo em ajudar as entidades que tanto necessitam, além dos projetos do Rotary. Agradeço os patrocinadores, os músicos e todos que doaram para o Hospital”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os envolvidos. “Foi uma iniciativa solidária e que beneficia nossos pacientes. Uma tarde que representou a união e o talento em prol do próximo. Nosso muito obrigado. Cada doação será utilizada para a manutenção de nossos atendimentos”, finalizou.