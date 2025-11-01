LiterArte 2025 encerra atividades com apresentações e exposições artísticas dos alunos dos sextos anos

Abertura do evento contou com uma apresentação conduzida pela professora Thais Ghidoni, com a interpretação da canção “Somewhere Only We Know”

Os alunos dos 6os anos do Colégio Unifev realizaram, na manhã desta quinta-feira (30), o encerramento do projeto interdisciplinar LiterArte 2025, que envolveu as disciplinas de Língua Portuguesa, Música e Artes, em parceria com a Biblioteca da Unifev.

O evento, realizado em frente à Biblioteca da Cidade Universitária, contou com a presença de pais, mães e responsáveis, que prestigiaram as apresentações e exposições produzidas pelos estudantes. O projeto foi conduzido pela professora Danitielle Renesto, com o apoio das docentes Janaina Cucato e Thais Ghidoni, e da supervisora da Biblioteca, Márcia Cavalcante.

“É sempre um momento muito especial de celebração da leitura e da criatividade. A Biblioteca se transforma em um espaço de encanto e aprendizado, mostrando o quanto nossos alunos são capazes de criar e emocionar”, destacou Márcia.

A abertura do evento contou com uma apresentação musical conduzida pela professora Thais, com a interpretação da canção “Somewhere Only We Know”, da banda britânica Keane.

Em seguida, os alunos apresentaram, dentro da Biblioteca, os resultados dos estudos realizados sobre a obra “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupér, compartilhando reflexões e produções inspiradas na leitura.

“Nosso objetivo foi despertar nos alunos o prazer pela leitura e promover o trabalho em equipe, fortalecendo vínculos e ampliando horizontes”, ressaltou a professora Danitielle Renesto.

A programação contou ainda com uma exposição artística de quadros confeccionados pelos próprios estudantes, com imagens criativas sobre a obra.

Para a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, o LiterArte reafirma a importância da integração entre escola e família. “Acreditamos que a presença das famílias enriquece o processo educativo e incentiva o gosto pela leitura, unindo literatura, arte e afeto em um mesmo propósito”, enfatizou.

O encerramento foi marcado por um café da manhã coletivo, com pães, doces e sucos, reunindo alunos, professores e familiares em um momento de confraternização.