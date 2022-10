Lista de convocados da Seleção para a Copa está 80% definida, diz César Sampaio, auxiliar de Tite 

Ex-volante vê como improvável o surgimento de uma surpresa até divulgação dos 26 atletas que irão em busca do hexacampeonato no Catar.

O técnico Tite ainda não fechou a lista de jogadores que serão convocados para a Copa do Mundo, mas tem 80% da relação definida. Quem afirma é César Sampaio, auxiliar do treinador na seleção brasileira.

Em entrevista ao podcast “Denilson Show”, César Sampaio falou sobre a escolha dos 26 atletas que irão buscar o hexacampeonato mundial no fim do ano, no Catar: “Não está fechada (a lista de convocados). Ela está estruturada, posso dizer que tem 80% dos nomes”, disse o auxiliar, antes de prosseguir:

“Nessa convocação (para os amistosos contra Gana e Tunísia) a gente perde, infelizmente, o Alex Sandro, que não pôde vir. Tem essa concorrência interna nas posições, a gente não pode fechar. Eu acho difícil surgir um cara que ninguém viu, que vá fazer jogos num espaço de tempo curto para vir surpreender a todos nós. Acho difícil estar nos 50. Mas a (lista) de 26 ainda não está fechada”, ponderou.

César Sampaio também celebrou o aumento de 23 para 26 jogadores por seleção na Copa.

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo será em 7 de novembro. Antes, no dia 21 de outubro, a CBF enviará à Fifa uma pré-lista com 55 jogadores.

O auxiliar explicou que todos os membros da comissão técnica canarinho assistem a nove jogos por rodada (dos campeonatos do Brasil e do exterior) e produzem relatórios. Depois, com base nessas observações, eles debatem quem deve ser convocado. Segundo ele, Tite ouve todos, faz ponderações e toma a decisão final.

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 24 de novembro, contra a Sérvia. O Grupo G do Mundial do Catar ainda conta com Suíça e Camarões.