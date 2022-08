Lisca inicia montagem do time para jogo contra o Cuiabá 

Treinador comandou atividade tática nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

O elenco do Santos treinou na manhã desta quarta-feira (24.ago), no CT Rei Pelé, como preparação para a partida contra o Cuiabá, no domingo, às 18h, na Arena Pantanal, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi a primeira atividade na semana em que o técnico Lisca contou com todos os jogadores à disposição. O desfalque continua sendo Carlos Sánchez. Com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o uruguaio segue em tratamento e deve retornar entre duas e três semanas.

No gramado, os jogadores iniciaram a atividade com um trabalho físico. Na sequência, tiveram um treino tático.

Lisca precisará definir quem serão os substitutos do volante Rodrigo Fernández e do atacante Marcos Leonardo. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o São Paulo e cumprem suspensão. A tendência é de que Camacho e Angulo ganhem nova oportunidade no time titular.

Com isso, um provável Santos para enfrentar o Cuiabá é formado por: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Angulo.

Nesta quarta-feira, Lisca completou um mês desde a estreia pelo Santos, no empate contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Brasileirão. Desde então, foram cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota.

*Com informações do ge