Lisca esboça Santos para enfrentar o Fluminense 

Técnico utilizou dupla de zaga formada pela base e meio de campo com Carlos Sánchez.

O técnico Lisca começou a esboçar nesta quarta-feira (27.jul) o time do Santos para o jogo contra o Fluminense, às 20h de segunda, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco treinou pela manhã no CT Rei Pelé. Foi a primeira atividade do novo comandante santista aberta para a imprensa. Antes do treino, Lisca teve uma conversa particular com Marcos Leonardo. Depois, falou com o time por volta de 30 minutos antes de iniciar os trabalhos.

No fim do treino, Lisca separou o grupo em duas equipes com 11 jogadores e esboçou o time titular, formado por João Paulo; Madson, Derick, Jair e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O treinador segue sem poder contar com os zagueiros Maicon, Luiz Felipe e Alex. Os dois primeiros foram para o gramado, mas trabalharam separado do restante do elenco. Acompanhado por Sandry, Maicon realiza transição física, com bola. Luiz Felipe fez um treino sem bola, com a fisioterapia.

Alex ficou com Lucas Pires em atividade interna no CT Rei Pelé. O lateral-esquerdo realizou uma atividade sem bola no gramado. O atacante Rwan Seco trabalhou somente na academia. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de terça-feira e não foi a campo nesta quarta. Todos ainda são dúvidas para o jogo contra o Fluminense.

O elenco volta a treinar na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.