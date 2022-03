Liquida Votu vai sortear vale-compras de R$ 10 mil 

Quem compra nas lojas associadas ACV ganha cupons para concorrer; sorteio será no próximo dia 26 de março.

Restam poucos dias para consumidores de Votuporanga e região aproveitarem a chance de participar da Liquida Votu. A campanha termina na próxima sexta-feira (18.mar) distribuindo cupons para o sorteio de mais de R$ 13,4 mil em vales-compras.

Desde o último dia 4 de março, lojas participantes da Associação Comercial de Votuporanga – ACV estão oferecendo descontos e promoções para atrair a clientela. Quem compra, ganha cupons para concorrer a R$ 10 mil para gastar em estabelecimentos da cidade. Serão sorteados ainda cinco vales-compras no valor de R$ 500 cada e os atendentes que fizeram a venda aos sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150.

O presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta, avalia como positiva a campanha, principalmente, pelos lojistas que sabem aproveitar a ideia. “É um show de prêmios que tem como objetivo incentivar a venda em nosso comércio numa época do ano sem datas especiais e em que temos a necessidade de renovar o estoque para as próximas estações. Entendemos que seja uma campanha de sucesso para quem veste a camisa. Muitos comerciantes oferecem grandes descontos e também investem em comunicação com divulgações na imprensa e redes sociais. Esse movimento é muito interessante”, observa o presidente da ACV.

Data sorteio

A Associação Comercial de Votuporanga marcou para o sábado, de 26 de março, às 10 horas, o sorteio da Liquida Votu. O anúncio dos ganhadores será feito na presença da imprensa e diretoria com transmissão pelas redes sociais da entidade.

Vale ressaltar que a ACV está à disposição de comerciantes que desejarem se associar. As formas de contato são pelo whatsapp (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.