Liquida Votu começa na próxima segunda-feira com prêmios no comércio

Clientes vão concorrer a uma moto 0km e vales-compras de mil reais; sorteio será dia 20.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV lança, na próxima segunda-feira (4.mar), mais uma edição da campanha Liquida Votu com o patrocínio master da Sicoob Credlíder. Até o dia 16 de março, lojas participantes oferecerão descontos e promoções e os clientes concorrerão a prêmios.

A iniciativa, que já se tornou tradicional, vem para preencher a lacuna entre as vendas do carnaval e o Dia das Mães e colaborar para que as lojas renovem seus estoques. A ideia é que entre 4 e 16 de março todo o comércio se mobilize em oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes.

No ato da compra, o consumidor preenche o cupom da campanha e concorre a uma moto Honda Bros 0km e a cinco vales-compras de R$ 1 mil. Os vendedores também serão premiados com R$ 200,00 em vale-compras. A ACV oferecerá materiais de sinalização da loja, além do investimento em divulgação na imprensa e mídias sociais. O sorteio será no dia 20 de março.

A Liquida Votu também busca comemorar o Dia do Consumidor, 15 de março.

Quem quiser se associar e participar da Liquida deve entrar em contato pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022.

O que é a Liquida Votu?

É uma ação criada pela Associação Comercial de Votuporanga que busca envolver todo o comércio com a liquidação de produtos numa oportunidade de queimar o estoque da temporada Primavera/Verão, fazer caixa e renovar as mercadorias para o Outono/Inverno.

Este ano, quando será promovida a campanha?

A ação Liquida Votu será promovida entre os dias 4 e 16 de março.

Teremos sorteio de prêmios aos clientes?

1 moto 0 km

5 vales-compras de R$ 1 mil

Os comerciários atendentes dos sorteados também ganharão vales-compras de R$ 200,00

Qual o apoio da ACV?

Além de toda a organização da iniciativa e oferta de prêmios, a ACV oferece kit contendo cartaz, etiquetas de preço, outros materiais de sinalização da loja, além do investimento em divulgação na imprensa e mídias sociais.

Como participar?

É bastante simples! Ao lojista, cabe apenas se organizar e selecionar o maior número possível de produtos com preços imperdíveis ao consumidor. Tente avaliar as mercadorias e ofereça boas oportunidades de compra. Quem não é associado, pode se associar e separar suas ofertas.