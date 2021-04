Liquida Votu: campanha de descontos e prêmios segue até sábado

Campanha da ACV sorteará moto e vales-compras; quem comprar nas lojas participantes aproveitará ofertas exclusivas.

A diretoria da Associação Comercial de Votuporanga – ACV anunciou a prorrogação da data de encerramento da campanha Liquida Votu. Com início no último dia 19 de fevereiro, a ação seguirá até este sábado (10), com o sorteio dos prêmios marcado para 13 de abril nas redes sociais da entidade.

“Por conta das restrições ao comércio, fizemos mudanças no calendário. A campanha terminaria dia 13 de março, mas foi prorrogada e permitiu novas oportunidades de vendas aos lojistas. São muitos prêmios que temos certeza que irão incentivar ainda mais esse contato com o público”, observa o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Nesta terça-feira, a Prefeitura de Votuporanga publicou novo decreto autorizando que as lojas façam o recebimento de contas e entrega dos produtos nos estabelecimentos e diretamente ao cliente, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde contra a Covid-19.

Quem comprar nas lojas participantes, que estão identificadas com o cartaz e faixas da promoção, além de concorrer a uma moto 0km e a dez vales-compras no valor de R$ 500 cada, aproveitará ofertas e condições especiais preparadas exclusivamente pelos comerciantes, para este período. Este é o terceiro ano da campanha que atrai consumidores de Votuporanga e toda a região.

Interessados podem se tornar associados e entrar para o grupo de empresários da ACV. Saiba mais detalhes pelo telefone (17) 3426-4044.

Nas redes sociais da entidade, os consumidores também conhecem as promoções preparadas para a Liquida Votu, por meio de compartilhamentos das divulgações feitas pelos empresários. Acesse e fique por dentro: instagram (@acvvotuporanga) e www.facebook.com/acvnet.