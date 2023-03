Liquida Votu: ACV sorteia R$ 12,5 mil nesta terça-feira 

Um cliente será premiado com vale-compras de R$ 10 mil e outros cinco com vales de R$ 500,00. Sorteio ocorre às 10h, na Concha Acústica.

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) sorteia às 10h, nesta terça-feira (21.mar), na Concha Acústica, no centro de Votuporanga/SP, R$ 12,5 mil em prêmios da campanha Liquida Votu que ocorreu entre a Associação e parceiros de 6 à 18 deste mês.

No lançamento da campanha, o presidente da entidade, Glauco Ventura, destacou que a ACV sorteará R$ 12,5 mil em vales-compras para serem utilizados no comércio da cidade. Um cliente será premiado com o vale de R$ 10 mil e outros cinco com o vale de R$ 500,00.

A Liquida Votu veio para contribuir com a atratividade dos clientes de Votuporanga e região. A campanha, que já se tornou tradicional, veio para preencher a lacuna entre as vendas do carnaval e o Dia das Mães.