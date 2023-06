Lions Clubes locais doam R$218 mil em aparelhos à APAE Votuporanga

O Lions Clube Votuporanga e o Lions Clube Brisas Suaves doaram na manhã deste sábado (17) para APAE (Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga, aparelhos que incluem andadores, esteira ergométrica, além de uma gaiola de habilidades completa. Os equipamentos juntos somam R$218 mil.

Na entrega participaram: Roberto Luís de Freitas, Governador do Lions Internacional – Distrito LC6; do deputado estadual Carlão Pignatari, do prefeito Jorge Seba; de Márcia Cardoso, presidente da APAE; de Douglas Gianotti, diretor da APAE e presidente da FEV; Claudio Luís Romeiro, Vice-Presidente da APAE; Daniel David, presidente da Câmara Municipal; Rose Seba, residente do Fundo Social de Solidariedade; Cabo Valter, vice-prefeito de Votuporanga; Karina Do Carmo, chefe de Gabinete; Danilo José Gianotti, Diretor da APAE; Eloi Marques, presidente do CMPcD (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida) e Osvaldo Carvalho, diretor regional da CDHU.