Lions Clube destina 400 gelatinas para Santa Casa

Alimento é utilizado nas dietas dos pacientes internados no Hospital votuporanguense.

O Lions Clube de Votuporanga promove periodicamente ações que fortaleçam a comunidade e apoia os necessitados por meio de serviços humanitários. Nesta terça-feira (30.mai), uma iniciativa beneficiou os pacientes da Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

O clube destinou 400 caixas de gelatina para o Hospital, durante a sua reunião semanal. Foram entregues gelatinas de diversos sabores, incluindo as Zero açúcar, pensando nos atendidos diagnosticados com Diabetes.

A presidente do Lions, Maristela Maranho Antonieto, deu detalhes da ação. “Ajudamos a Santa Casa porque sabemos que, colaborando com a Instituição, estamos auxiliando muitas pessoas de nossa comunidade. Selecionamos inclusive gelatinas sem açúcar porque Diabetes é uma das causas globais debatidas pelo Lions e nosso objetivo é reduzir a prevalência e melhorar a qualidade de vida daqueles diagnosticados”, explicou.

Rosemir Lopes (Milão), do setor de Captação de Recursos, agradeceu os envolvidos. “Agradecemos a parceria, em nome de nossos assistidos. Toda colaboração reflete em nossa manutenção de atendimentos, com qualidade e humanização”, disse.

A doação foi direcionada para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Louise França, nutricionista da Santa Casa, explicou sobre o consumo de gelatina. “A gelatina é usada como sobremesa no Hospital, pois é uma ótima opção com baixa ingestão calórica, um alimento mais prático utilizado na produção e não possui muitas restrições alimentares. Nosso muito obrigado ao Lions Clube pela colaboração”, finalizou Louise.