Limpeza adequada ainda é a melhor prevenção contra escorpiões 

Em 2021, Votuporanga registrou 650 acidentes com o animal. Em janeiro deste ano foram registrados 51.

Todos os anos escorpiões costumam surgir nas áreas urbanas de Votuporanga/SP, o que aumenta significativamente a quantidade de acidentes relacionados ao veneno do animal. Para evitar esse tipo de problema, tanto dentro de casa e quanto em quintais e demais áreas ao ar livre, é necessário adotar alguns cuidados, principalmente a higiene adequada.

“Os escorpiões gostam de se esconder em materiais de construção, caixas de esgoto, entulho, frestas e buracos em paredes, além de caixas de fiação elétrica, de telefone e tomadas abertas. Para evitar o surgimento deles é importante colocar telas de proteção nas janelas, ralos, aqueles rodinhos de vedação nas portas”, explica o biólogo, Israel Martins.

No ano passado, Votuporanga registrou 650 acidentes relacionados aos escorpiões; e de acordo com dados da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, a região Norte é a que apresenta a maior incidência de casos. Já em 2022, somente em janeiro, os acidentes continuam ocorrendo, já somam 51.

Ainda segundo o biólogo, além da limpeza do ambiente, o cuidado deve ser redobrado em locais que têm crianças ou animais de estimação, tendo em vista que o efeito do veneno após a picada de escorpião pode ser mais forte em vítimas com menos peso. “O escorpião não sai de seu abrigo para picar ninguém. Geralmente os acidentes acontecem porque alguém pisou, colocou a mão em um lugar e o esmagou. Por isso é importante verificar lençóis, roupas de cama e toalhas antes de usar. Além de afastar as camas das paredes”, continua Israel.

Contudo, em caso de acidentes com animal é recomendado que a pessoa lave o local com água e sabão, sem torniquete, dirigindo-se imediatamente à UPA – 24h (Unidade de Pronto Atendimento) ou ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na zona Norte.

Caso um munícipe encontre algum escorpião na residência ou local de trabalho, é necessário fazer contato telefônico também com a Vigilância Ambiental por meio dos telefones: 0800 770 9786 ou 3406-3175. A notificação é importante, mesmo que não ocorra acidentes, já que, quando notificado, o órgão tem condições de atender a cada um desses casos, por meio de orientações e visitas, se necessário.