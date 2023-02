Lideranças políticas prestam homenagem póstuma ao Padre Silvio Roberto 

Prefeitura e Câmara Municipal de Votuporanga decretaram luto oficial por três dias. Silvio Roberto dos Santos faleceu na última terça-feira em Rio Preto; seu corpo foi sepultado na tarde desta quarta, no cemitério municipal.

Centenas de coroas de flores, familiares, fieis, amigos e admiradores estiveram na Igreja Santa Luzia, em Votuporanga/SP, nesta quarta-feira (8.fev), em homenagem ao Padre Silvio Roberto dos Santos, que faleceu no início da tarde da última terça-feira, no Hospital de Base em São José do Rio Preto/SP, em decorrência da luta contra um câncer.

A confirmação do falecimento do sacerdote, aos 71 anos, movimentou e repercutiu na sociedade votuporanguense, com reflexos na política. A Câmara Municipal, através do presidente Daniel David (MDB), Mesa Diretora e demais vereadores lamentaram profundamente e Poder Legislativo baixou decreto de luto oficial por três dias, no âmbito da Câmara. Sendo assim, o mastro das Bandeiras Nacional, do Estado e do Município estará rebaixada como forma de homenagem póstuma.

Daniel David comentou: “É uma perda irreparável o falecimento do querido e estimado amigo padre Silvio Roberto. Sou fiel da Paróquia Santa Luzia, e minha vida toda foi pautada nos ensinamentos dos querido padre Silvio, que tanto nos ajudou nesta luta contínua de nossas vidas”, disse emocionado.

A Prefeitura, na figura do prefeito Jorge Seba (PSDB) também decretou luto oficial, pelo mesmo período.

Nesta quarta-feira, Daniel David e Jorge Seba, assim como os vereadores: Osmair Ferrari (PSDB), Mehde Meidão (União Brasil), Jura (PSB), Sueli Friósi (Avante), Valdecir Lio (MDB) e outros, estiveram na Santa Luzia, prestando solidariedade a família enlutada e suas homenagens.

Outra liderança política, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), publicou em uma rede social: “É com grande pesar que recebo a noticia do falecimento do Padre Silvio Roberto. Grande homem de Deus, fundador da paróquia Santa Luzia e uma pessoa muito importante para Votuporanga. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Seus ensinamentos sempre serão lembrados.”

O sepultamento ocorreu às 16h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.