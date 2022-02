Lideranças nacionais e estaduais do partido Novo visitam o HB e destacam excelência no atendimento

Os pré-candidatos se reuniram com os diretores, gestores e lideranças da Instituição, e debateram relevantes projetos que beneficiam a saúde pública de São Paulo e do Brasil, como a digitalização da saúde, por exemplo.

Os pré-candidatos do partido Novo ao Governo do Estado e à Presidência da República, Vinícius Poit e Luiz Felipe D’Ávila, respectivamente, visitaram o Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP, no final da tarde de quarta-feira, 9 de fevereiro.

A deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP), e o deputado estadual Ricardo Mellão (Novo) também estiveram presentes. Os três parlamentares que acompanharam o presidenciável destinaram recursos nos orçamentos do Estado e da União para custeio do HB.

Os pré-candidatos se reuniram com os diretores, gestores e lideranças da Instituição, e debateram relevantes projetos que beneficiam a saúde pública de São Paulo e do Brasil, como a digitalização da saúde, por exemplo.

“Precisamos melhorar a saúde com tecnologia, por meio da telemedicina. É a transformação digital da saúde. Com isso conseguiremos desafogar os atendimentos em grandes centros de saúde, como o Hospital de Base, tornando mais ágil e eficaz uma instituição que orgulha todo o Brasil”, ressaltou o pré-candidato ao Governo do Estado de SP, Vinícius Poit.

A Funfarme é referência para mais de 100 municípios da região Rio Preto, que concentram mais de 1,5 milhão de habitantes, mas também atende pacientes de todo o país, sendo que 85% deste atendimento é público, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Hospital de Base é um centro de excelência. O Brasil precisa seguir o exemplo desta Instituição. Para isso precisamos entender a realidade de cada Estado e de cada município, e aprender a dar a destinação correta do dinheiro público, para que ele seja aplicado da melhor forma, como é feito aqui no HB”, destacou o pré-candidato à Presidência da República, Luiz Felipe D’Ávila.

A deputada federal, Adriana Ventura (Novo-SP), uma das grandes apoiadoras do HB em Brasília, destacou a importância da instituição para o país. “O Hospital de Base de Rio Preto é referência não só no atendimento, mas também na capacitação e formação de profissionais da saúde. É um orgulho para o nosso Estado e para o nosso país. Estamos falando de uma instituição que trabalha em prol de um bem comum, que é a saúde da nossa população”, disse Adriana Ventura.

O deputado estadual, Ricardo Mellão (Novo) também ressaltou a importância do Hospital de Base para a população. “Para nós é uma satisfação visitar uma instituição como o Hospital de Base. Quando a gente começa a trabalhar com o poder público, no qual ficamos responsáveis em dar a destinação correta do dinheiro público, é muito gratificante ver o trabalho desempenhado pelo HB”, destacou Ricardo Mellão.

A diretoria administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, agradeceu a visita dos pré-candidatos, da deputada federal e do deputado estadual ao Hospital de Base. “O HB admira o trabalho desenvolvido por vocês em prol da nossa instituição. Toda a estruturação de nosso hospital, principalmente nesta pandemia, foi graças a apoios que recebemos, como o de vocês. Muito obrigado pela parceria”, disse Dra. Amália Tieco.

Funfarme

Além do Hospital de Base, o complexo reúne o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

Como o HB, o HCM é também hospital-escola da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), que figura entre as escolas de medicina públicas com as melhores avaliações no Estado.

O HB e o HCM destacam-se pelos corpos clínicos altamente qualificados, com médicos reconhecidos nacionalmente, e pela alta tecnologia que oferecem. Embora referência para 102 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde (DRS XV), o complexo Funfarme atende pacientes de todo o Brasil.

Os números impressionam: quase 800 mil atendimentos por ano feitos por 1.630 médicos e outros 1.700 profissionais da Saúde. No total, a Funfarme possui mais de 8.000 colaboradores, população maior do que as de algumas cidades do Noroeste paulista.

Juntos, o HB e o HCM possuem 1.102 leitos, dos quais 914 de enfermaria e 188 de UTI e um dos maiores centros cirúrgicos do país, com 32 salas onde são realizados mais de 43 mil procedimentos por ano.